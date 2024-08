Giro di vite della polizia contro l’abusivismo commerciale tra il litorale e il centro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 18 agosto 2024) Ostia, 18 agosto-diLocale di Roma Capitale sui fenomeni di abusivismodurante il periodo di Ferragosto, con serratilli in diverse areecittà, in particolare sulromano e nelstorico. Diverse le pattuglie dei Gruppi GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e del X Mare, impegnate nelle verifiche ad Ostia, che hanno portato al sequestro di un notevole quantitativo di merce, in particolare bigiotteria, giocattoli, maschere, palloni e gonfiabili. Ulteriorilli sono stati svolti dagli agenti del I Grupponelle principali località turistiche, tra fontana di Trevi, piazza di Spagna, Colosseo, Pantheon, piazza Navona, con diversi sequestri sia amministrativi che penali di articoli, tra cui borse, cinte e portafogli con marchi contraffatti.