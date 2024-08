Gimbo nel mirino di odiatori social La mamma | Chi lo critica non sa quanti sacrifici ha dovuto fare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Non bastava la delusione olimpica, dopo tre anni di sudore e allenamenti col sogno didefinitivamente la storia, diventando il primo atleta a vincere per due volte l’oro nel salto in alto. Ora "" Tamberi deve anche ribattere alle critiche, alcune meglio definibili come attacchi gratuiti dinascosti dietro una tastiera, che non perdonano al trentaduenne di Ancona quello che in fondo è sempre stato: un personaggio dall’immagine esuberante, ma che allo stesso tempo non ha paura di nascondersi e di raccontare giornalmente, pure attraverso i suoi profili, i suoi sentimenti, le sue ansie, le sue paure.