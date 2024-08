Falle nell’acquedotto | problemi a Castelplanio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Ancora perdite d’acqua dalla rete idrica. Stavolta adove l’acqua fuoriesce abbondante da qualche giorno. E’ stato apposto un segnale di pericolo sulla strada per scongiurare eventuali incidenti dovuti all’asfalto scivoloso. Un residente a tal proposito segnala: "C’è una nuova falla dell’acquedotto in Via Pozzetto, zona industriale di, con tanto di cartello Viva Servizi a terra. Non è certo l’unica perché c’è un’altra perdita all’Abazia dei Frondigliosi: è stata segnalata più volte ma sono oramai quasi due mesi che la stessa continua a rilasciare acqua". All’origine ci sarebbe la vetustà dell’impianto che necessita di interventi di manutenzione. L’allarme corre anche sui social network. Un problema che con la siccità che sta mettendo in ginocchio il territorio diventa ancora più evidente e preoccupante.