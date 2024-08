Empoli-Monza che imbarazzo | campo in condizioni pietose e partita da sbadigli

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2024) La Serie A ricomincia con 4 pareggi e punta a un record decisamente inusuale. 10 gol in tre partite, non male come bottino con emozioni annesse in Parma-Fiorentina (1-1), Genoa-Inter (2-2) e Milano-Torino (2-2). Gol importanti, risultati che cambiano a tempo scaduto, upset delle big e chi più ne ha più ne metta. Tranne che in. Ladel Castellani è stata la prima cartolina spiacevole della nuova stagione di Serie A 2024-2025. Poco pubblico, poche emozioni, uno scialbo 0-0 che fa il paio con ledel. Il terreno di gioco dello stadio empolese, infatti, era inpessime. “Undi patate”, definito da alcuni utenti social. In effetti, l’immagine in calce all’articolo è impietosa.che non hanno, sicuramente, aiutato lo sviluppo del gioco: 1 tiro in porta per parte, 0.91 xG per l’, 0.46 per il