Due ore di colloquio tra Meloni e Salvini in Puglia telefonata di Tajani | vertice per ripartire il 30 agosto

(Di domenica 18 agosto 2024) Giorgiae Matteohanno avuto un incontro conviviale di due ore in, nella masseria dove la premier sta trascorrendo qualche giorno di vacanza, nel giorno in cui esplode il caso della possibile indagine su Arianna, sorella della premier, come annunciato da un articolo del “Giornale” che ha generato la reazione indignata di FdI. È stata l’occasione anche per unaall’altro vicepremier, Antonio. I tre leader hanno condiviso di vedersi di persona il 30per fare il punto sui dossier più urgenti, riferiscono fonti di governo, anche a sgomberare il campo da narrazioni su presunte divisioni nel centrodestra. Il clima, viene riferito, è più che sereno nella maggioranza di governo, pronto aa settembre.