Disco Mania in piazza del Popolo

(Di domenica 18 agosto 2024) Il 24 agosto, indel, si terrà un’iniziativa speciale dedicata ai giovani e non solo: il dj set Offida. L’evento si terrà a partire dalle 22, con ingresso libero. Sarà una serata all’insegna della musica, del divertimento e dell’energia, grazie alle performance di due giovani dj offidani, Marco Calvaresi e Matteo Maroni in arte Mark-Ciardo e Dj Marons. "Abbiamo voluto creare qualcosa che fosse fatto dagli offidani per gli offidani – spiega Maroni - Lavoriamo da anni nelleteche della riviera, ma sentivamo che era il momento di tornare a casa e portare un po’ della nostra esperienza e passione anche qui, nella nostra". L’evento spazierà dalla musica degli anni ‘80 fino alla commerciale attualmente in voga, con coreografie, animazione e vocalist.