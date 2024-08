Conte a Sky Sport | Vogliamo chiedere scusa ai tifosi ci siamo sciolti come neve al sole Osimhen? Domanda da fare al club

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 18 agosto 2024) L’allenatore del Napoli Antonioè intervenuto ai microfoni di Skycommentando la sconfitta dei suoi per mano del Verona. Dopo la deludente sconfitta contro il Verona, Antonio, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky, esprimendo un profondo disappunto per le recenti performance della sua squadra e offrendo scuse aipartenopei. Il tecnico ha sottolineato la sua volontà di assumersi la piena responsabilità per le prestazioni inaccettabili degli azzurri e ha delineato le aree di miglioramento necessarie per risollevare la squadra. “Chiediamo umilmenteal popolo napoletano che ci segue con passione,” ha dichiarato. “Mi assumo tutte le responsabilità, sono prestazioni inaccettabili. Sono figlie di qualcosa ma c’è da lavorare sotto tutti i punti di vista.