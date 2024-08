Cantieri aperti alle Vele di Scampia | ultime ore per recuperare oggetti dalle case sfollate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Napoli, 18 agosto 2024 – Partono i lavori per la messa in sicurezza delledi, mentre centinaia di persone sono ancoradopo il crollo del ballatoio. Oggi è l'ultimo giorno in cui le famiglie potranno rientrare in casa pergli effetti personali, poi domani inizierà il cantiere. Da domani, luned’ 19 agosto, sarà infatti impedito l'accesso alla Vela Celeste, per consentire l'avvio dei lavori necessari e indispensabili. Il divieto è stato deciso dal sindaco Gaetano Manfredi, che ha firmato un’ordinanza per “motivi contingibili e urgenti di sicurezza pubblica” dopo il devastante crollo del 24 luglio scorso che ha provocato 3 morti, 12 feriti e 800 sfollati.