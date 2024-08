Cacciari valanga sulla sinistra Toghe e politica | Storia vecchia di 30 anni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Il caso del giorno è quello sollevato dal direttore del Giornale Alessandro Sallusti, la possibile aggressione per via giudiziaria ad Arianna Meloni, sorella di Giorgia come effetto del cortocircuito-procure-informazioni ben noto in Italia. Massimoè chiamato a commentare la vicenda nel corso di In Onda, il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su La7, domenica 18 agosto. Il filosofo già sindaco di Venezia ammette di non conoscere lané la sorella di Meloni: "Non posso darvi alcun conforto". Ma interrogatopossibilità di un tentativo di buttare giù il governo per via giudiziaria,non si tira indietro. È evidente che in Italia si gioca con le procedure giudiziarie, palesi o non palesi, reali o non reali, è unadi trent'", spiega il filosofo.