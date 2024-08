Bully è stato classificato in Taiwan per PS5 Xbox Series X|S e PC c’entra GTA+?

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di domenica 18 agosto 2024) IlDigital Game Rating Committee hadi recente(Canis Canem Edit) per PlayStation 5,XS, PlayStation 4,One e PC, confermando di conseguenza che il gioco di Rockstar Games è pronto ad approdare sugli hardware di attuale generazione. Come segnalato da Gematsu, di recente è stata classificata anche la versione360 del titolo, ma i redattori della testata sono sicuri che si sia trattato di un semplice e banale errore visto che la versione per la console di Microsoft, già esistente e sottotitolata Scholarship Edition, gode di una classificazione separata. È inoltre importante aggiungere che in realtà esiste già una versione emulata per PlayStation 2 didisponibile su PlayStation 4 tramite PlayStation Store, mentre la Scholarship Edition è già disponibile anche per PC tramite Steam.