Bolzano api come sentinelle ambientali nei cantieri | Grazie a loro misuriamo la qualità dell’aria e capiamo l’impatto dei lavori nella zona

(Di domenica 18 agosto 2024) In un cantiere di Bronzolo, in provincia di, oltre ai tradizionali strumenti di misurazione della, da qualche mese vengono utilizzate anche le api per capire se, e, l’intervento sia in grado di alterare le condizionie microclimatiche.spiega Andrea Marzi, responsabile dell’impresa Strabag Italia, “le api hanno un raggio d’azione di 2 chilometri quando vanno alla ricerca del polline. Durante il volo raccolgono le varie particelle presenti nell’aria che poi vengono depositate nell’alveare durante le fasi di produzione del miele. Analizzando il miele prodotto negli anni precedenti e quello prodotto nel periodo di attività del cantiere, si riesce a capire quale siadeisulle zone adiacente. In autunno si avranno i primi dati ufficiali” conclude Marzi.