ARRI e RED potrebbero cercare di integrare SORA AI?

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di domenica 18 agosto 2024) Integrazione dell’IA:e REDdiAI direttamente nelle loro videocamere o nei loro flussi di lavoro. Questo permetterebbe di ottimizzare la gestione dei dati e migliorare la qualità delle immagini durante le riprese, ad esempio con regolazioni automatiche dell’esposizione, bilanciamento del colore, e altre funzioni avanzate in tempo reale. Ottimizzazione del workflow: Con l’uso diAI, il workflow della post-produzione potrebbe diventare più efficiente. Ciò potrebbe significare un minore bisogno di correzioni manuali, riducendo i tempi e i costi di post-produzione.e REDsviluppare software o aggiornamenti firmware che sfruttano questa tecnologia per migliorare la qualità delle riprese direttamente in camera.