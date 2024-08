Alvaro Morata prime dichiarazioni dopo la rottura con la moglie | Sono distrutto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 18 agosto 2024)ha vissuto un debutto speciale con il Milan, segnando il suo primo gol con la maglia rossonera. Un momento che qualsiasi calciatore desidera, soprattutto quando si tratta di iniziare un nuovo capitolo della propria carriera in una squadra prestigiosa come il Milan. Tuttavia, dietro la gioia di questo successo professionale, si nasconde un periodo difficile dal punto di vista personale per l’attaccante spagnolo., noto non solo per le sue abilità in campo, ma anche per la sua relazione con Alice Campello, ha recentemente attraversato la fine del suo matrimonio, una notizia che ha destato grande attenzione sia nel mondo dello sport che in quello del gossip. La coppia, che era spesso sotto i riflettori e apprezzata per la loro affinità, ha deciso di separarsi, mettendo fine a un’unione che sembrava solida agli occhi del pubblico.