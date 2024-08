Alto Adige donna uccisa a San Candido L' omicida sarebbe barricato in casa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) Almeno una persona è statala scorsa notte nella sua abitazione a San, in. Si tratterebbe di una, ma non si esclude che ci sia un'altra vittima. La Protezione civile ha emesso via radio un allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case. L'uomo che avrebbe sparato èin un appartamento non distante dal commissariato della polizia di Stato nei pressi della strada statale della val Pusteria. Come apprende l'AGI, è atteso l'intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia. Stando alle prime informazioni il delitto è avvenuto in ambito familiare. Nella notte l'uomo avrebbe imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, e ha aperto il fuoco. Lastata raggiunta dai colpi sulle scale dell'abitazione.