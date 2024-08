Alain Delon il divo ribelle che invocò l’eutanasia L’abbandono dei genitori la fama l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Parigi, 18 agosto 2024 – Muore, e con lui se ne va la bellezza. Con lui se ne va un’epoca d’oro del cinema francese, e anche di quello italiano. Se ne va il dio pagano della seduzione, il bello sfrontato, che ti guarda e non hai più difese. Muore, nella sua casa di Douchy, nel Loiret, a 88 anni. Muore il suo fascino incandescente, il suo talento insolente. Non è stato solo un attore. È stato un pezzo di storia del costume. Per il cinema francese, è stato il passaggio successivo a Jean Gabin, così massiccio, roccioso, taciturno: lui,, era adolescenziale, tenero e feroce, un James Dean europeo. Aveva la disinvoltura, la sicurezza, la sveltezza nel muoversi, nel reagire. Aggressivo, ma dolce. Vincente, ma malinconico.