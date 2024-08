Ai tavoli della pace ormai ci si può sedere solo se ben armati

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 18 agosto 2024) Le chiacchiere stanno a zero, possiamo dirlo con una certa franchezza. L'evidenza che emerge con l'autorevolezza dei fatti dalle due più recenti crisi internazionali è infatti una ed una sola, pur nella sua drammatica sostanza: l'usoforza è necessario, conduce a risultati concreti, per molti versi risponde a un'esigenza di giustizia. Vale per l'Ucraina, dove, con buonadi Orsini e quelli che la pensano come lui,la capacità di reazione militare (con la Nato finalmente in campo) consente oggi a quella nazione di esistere anziché finire preda delle anacronistiche ambizioni imperiali russe. Vale per il Medio Oriente, dove, con buonadi Orsini e quelli che la pensano come lui,la reazione militare di Israele permette all'unica democrazia del continente di resistere alla spaventosa aggressione iniziata il 7 ottobre.