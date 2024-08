18 agosto Gianni Rivera compie 81 anni Ma il mito è senza età

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Firenze, 182024 - Il piattone spiazzante diall'Azteca, insieme con l'urlo di Marco Tardelli al Bernabeu, è un'immagine fissa nel tempo, uno dei momenti più emozionanti per il calcio italiano ma anche dell' avventura agonistica di uno dei più grandi n.10 di tutti i tempi, che oggi raggiunge il traguardo degli 81. Ne sono passati dida quell'Italia-Germania 4-3, 44 dall'ultima partita ufficiale del Golden Boy, il 13 maggio 1979, e 37 dall'addio al suo Milan, ma non tramonta ildi un campioneetà. Campione dai tanti record, fuoriclasse per qualità di gioco e stile, il capitano del Milan per due decenni è stato il fulcro del calcio italiano, in una carriera che tra trionfi e delusioni, passioni e dissidi resterà nella storia, punteggiandola di momenti indimenticabili.