Vuelle Sbarca V J King E domani tutti a Carpegna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ci siamo. Il tempo delle vacanze è finito per i giocatori della, chepartiranno per il ritiro didove si comincerà a sudare agli ordini del preparatore Robero Venerandi e dello staff tecnico capitanato da coach Pino Sacripanti. L’appuntamento per i saluti di rito è per le 11 del mattino all’Hotel Flaminio, in Baia Flaminia. Intanto, ieri pomeriggio è atterrato il primo dei due americani, V.J., che questa mattina si unirà al drappello che ancora deve svolgere le visite mediche al Fisioclinics del dottor Benelli. La squadra scenderà poi dail 26 agosto e nella stessa giornata si aprirà anche la campagna abbonamenti, quindi la palla passerà ai tifosi. Che avranno l’occasione di “abbracciare“ i nuovi giocatori nella giornata del 27 agosto, nel corso di un allenamento a porte aperte al PalaMegabox di Campanara.