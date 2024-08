Valentina Bonariva e il matrimonio con Alberto Frigerio | un amore che dura dal 2017

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Saronno, 17 agosto 2024 – Le passerelle, il palcoscenico televisivo con l’esperienza al Grande Fratello ma anche il lavoro come insegnante di danza in una palestra di Caronno Pertusella e in una scuola a Solaro., classe 1989, si è sposata sul lago di Como con, ex portiere dell’Fbc Saronno, club dal passato glorioso (all’epoca della gestione di Enrico Preziosi arrivò a sfiorare la serie B) che oggi milita nel campionato di Eccellenza. Le foto delstanno spopolando sui social network, a partire da Instagram, dove sono state condivise da molti degli invitati. Colpisce, in particolare, la dimora scelta per il ricevimento, l’hotel Villa Flori fra Como e Cernobbio. Il profiloè nata nel 1989 a Solaro, paesone del Milanese, al crocevia con le province di Como, Monza e Varese.