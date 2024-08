Traffico Roma del 17-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1Napoli incidente con code ora di 3 km tra Colleferro e la diramazioneSud versoilalmeno in queste ore sulle altre strade ed autostrade della capitale a Centocelle dal 13 di agosto divieto di transito in Piazzale delle Gardenie per il manto stradale danneggia altezza via Delle resede verso Viale della Primavera per il trasporto pubblico fino al 25 di agosto è chiusa la linea a della metropolitana tra termini e Battistini nelle direzioni ed è sostituita da bus metropolitana il regolare servizio tra termini Anagnina ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ