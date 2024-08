Sinner vittoria in rimonta contro Rublev | la magia che spiazza tutti | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Jannikbatte inAndreje si qualifica per la semifinale del Masters 1000 di Cincinnati, che si disputa su campi in cemento. L'azzurro si è imposto con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-4 in due ore e 27' di gioco. A colpireè stato un punto in particolare che ha vinto a Cincinnati. Uno scambio lungo 26 colpi, con Jannik che cade, si rialza e vince il punto. All'inizio in realtà Jannik parte male, mentre il russo forte del successo della scorsa settimana spinge, accelera, e vince il primo set. Il secondo è equilibratissimo.Più duro il nono game, alla fine vinto daa un certo punto perde gli appoggi, cade ma si rialza, quasi rotola e subito risponde al colpo dell'avversario e continua il palleggio, lo scambio lo gira e poi lo chiude con un gran diritto. Pubblico incredulo.