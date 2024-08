Ricerca lavoro con l' Ia per metà candidati e un' azienda su 3

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Continua la diffusione dell'intelligenza artificiale nel mercato dela partire dalladell'impiego. Il 32% delle aziende intervistate per un'indagine dell'Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano usa almeno una soluzione di Ia per scremare i curriculum o altre attività di gestione delle risorse umane. E anche isempre più spesso utilizzano strumenti come ChatGpt per realizzare cv e lettere di presentazione. Secondo un'indagine del Financial Times, sarebbero almenogli aspiranti dipendenti che mettono a punto le loro candidature con l'intelligenza artificiale. Questi strumenti si stanno diffondendo sempre di più e, nell'ultimo anno, in Italia li ha usati il 26% dei lavoratori nell'indagine dell'Osservatorio del Politecnico, anche se solo il solo il 3% ogni giorno e il 7% un paio di volte a settimana.