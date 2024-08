Pronta per la convention Harris scavalca Trump A Chicago i Dem temono le proteste filo-palestinesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La corsa verso la Casa Bianca si è completamente trasformata in meno di tre settimane. Una svolta inaspettata e totale. La situazione dei sondaggi cambia di giorno in giorno. E adesso, dopo l’abbandono imposto dal partito democratico a Joe Biden, non è più Donalda condurre, ma la sua nuova rivale Kamalache in certi indicatori lo ha distanziato anche di 7 punti percentuali. Non solo a livello nazionale dove in genere i democratici sono maggioranza, ma anche nei cinque Stati chiave determinanti per arrivare ai 270 voti elettorali necessari per eleggere il nuovo presidente. Sarà una gara serratissima comunque. Donaldè furioso e definisce falsi gli stessi sondaggi che prima lo davano in vantaggio. Si butta a testa bassa, sia con le interviste a Elon Musksia con gli insulti ae a Biden in ogni trasmissione televisiva.