Mosca | C’è la Nato nell’attacco a Kursk E accusa i giornalisti Rai | In Russia illegalmente

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di sabato 17 agosto 2024) Laladi essere "dietro all'invasione delda parte dell'Ucraina". Secondosarebbe stata fornita assistenza militare e strategica. Ma ai russi non è piaciuto nemmeno il reportage realizzato per il Tg1 dalla giornalista Stefania Battistini e dal cameramen Luciano Traini nella regione russa del. Servizioco che potrebbe costare loro l'avvio di un procedimento penale. Secondo il canale Telegram Baza,intenderebbe procedere ai sensi dell'articolo 322 del codice penale russo, ovvero per 'Attraversamento illegale del confine di stato' L'articolo: “C’è la”. ERai: “In” proviene da Firenze Post.