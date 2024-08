Milan esordio flop | 2-2 strappato al Torino Fonseca subito sconfessato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2024) Leesi fanno lo stesso risultato alla prima in Serie A e non vincono. Questo il primo verdetto del sabato del massimo campionato italiano. Dopo il 2-2 dell’Inter a tempo scaduto arriva anche quello delin pieno recupero. Ma se i nerazzurri si sono fatti rimontare, i rossoneri sono stati costretti a inseguire per tutta la partita unquadrato e volenteroso che meritava di uscire da San Siro con 3 punti.scegliere di presentarsi alla prima da allenatore delcon una scelta piuttosto coraggiosa: fuori i nazionali arrivati ‘in ritardo’ causa Europeo (Theo Hernandez, Reijnders ma non Maignan e Theo) e i nuovi acquisti Morata, Pavlovic, Emerson (Fofana non in lista). Dentro chi ha lavorato con lui fin dai primi giorni aello. Segnale forte, di identità e filosofia di gioco. Peccato che questi concetti, questa sera, non si siano visti.