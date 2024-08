L’oroscopo di Hagan Fox l’astrologo di Daniel Craig e Jude Law | Segnate già il 17 settembre sul calendario Ecco chi saranno i super miracolati di stelle e pianeti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La sua passione per l’astrologia è iniziata da quando, 14 enne, il padre pilota della RAF si è reso conto della predisposizione mostrata dal figlio nei confronti di numeri e mappe. Da lì ha iniziato ad insegnargli quella disciplina che proprio tra numeri e mappe cartografiche trova il suo fondamento, dando vita all’avventura diFox che, dopo aver incontrato anche la disciplina cinese, ha messo insieme oriente ed occidente per studiare le previsioni che lo hanno portato a diventare una celebrità in Gran Bretagna. Seguito da più di 185 mila seguaci sulle sue pagine Instagram e TikTok e dai telespettatori di Good Morning, su ITV,Fox ha anche un forte legame con l’Italia. Con la moglie francese (che parla benissimo italiano) ha vissuto per 10 anni a Bergamo e lì è nata sua figlia.