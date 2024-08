Locarno 2024 | Il Pardo d' oro a Toxic della regista lituana Saul? Bliuvait?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 agosto 2024) Premi per la miglior interpretazione al cast maschile di Drowing Dry e alla musa di Hong Sang-soo, Kim Minhee, per By the Stream. La 77° edizione del Festival disi conclude con la vittoria di, caustico ritratto di un gruppo di adolescenti lituane che nutrono il sogno di diventare modelle . Il film diretto da?, un ritratto incisivo delle schiaccianti aspettative imposte sulle giovani adolescenti, si porta a casa ild'oro per il miglior film. Sempre all'interno del Concorso Internazionale, Mond di Kurdwin Ayub si è aggiudicato il Premio SpecialeGiuria, mentre ilper la migliore regia è andato a Laurynas Bareiša per Drowning Dry. I due Premi per la miglior interpretazione sono stati assegnati, rispettivamente,