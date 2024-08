LIVE Italia-Turchia 2-2 Europei volley femminile U20 in DIRETTA | le azzurre dominano il quarto set! Si va al tie break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Espositoooooooooooooooo 6-9 La fast di Manfredini 5-9 Vincente Yesilirmak da zona 2 5-8 Adigwe diagonale vincente da seconda linea 4-8 Bosso con una palletta da zona 4 ottiene il punto 3-8 Muro Kacmaz. Ora è durissima 3-7 Out Adigwe da seconda linea 3-6 Errore al servizio3-5 Diagonale di Adigwe da zona 2 2-5 Altro errore grossolano. Out Bosso da zona 4 2-4 Errore al servizio2-3 Pallonetto vincente di Adigwe da zona 2 1-3 Vincente Yesilirmak da zona 2 1-2 Pallonetto Durgun da zona 4 1-1 Parallela vincente di Yesilirmak da seconda linea 1-0 Bosso vincente da zona 4 25-17 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Bossooooooooooooooooooooooo! L’si porta sul 2-2 e si andrà al tie