La Germania dimezza da 8 a 4 miliardi gli stanziamenti per Kiev nel 2025 La differenza forse dagli asset russi congelati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La, il secondo maggiore donatore di aiuti all’Ucraina, intendere i suoi aiuti militari bilaterali anel. Lo riporta l’agenzia Afp citando una fonte parlamentare. Berlino intende compensare questo taglio con le maggiori risorse che dovrebbero arrivareinteressi maturati sugliin Europa. Circa 190di euro nell’Ue, e 300 mld in tutto il mondo, che si calcola possano generare interessi tra i 3 e i 5di euro l’anno. Denaro che andrà comunque al massimo a pareggiare l’attuale livello di risorse destinate a, non c’è infatti in previsione nessun “aiuto aggiuntivo” ai quattrodi euro previsti per il prossimo anno, la metà degli ottostanziato quest’anno. Il governo di Olaf Scholz è alle prese con una complicata partita politica per definire il budget, senza aumentare l’indebitamento.