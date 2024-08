Killer dal sangue blu la recensione | un principe da incubo in un piatto thriller

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 agosto 2024) La giovane protagonista didalblu viene sedotta da un affascinante conte, ignara che questi nasconda un lato oscuro che la metterà in grave pericolo. Su Rai2 e RaiPlay. Alyssa Banks è una bella pubblicista che conduce una vita ordinaria. Per lei tutto cambia quando incontra a una festa di lavoro l'affascinanteJack, conte di Northshire. Su incoraggiamento della sua migliore amica, Alyssa inizia a flirtare con il nobile e viene subito conquistata dal suo fascino irresistibile. Reduce da una relazione andata male, Alyssa comincia una storia d'amore travolgente con Jack, ignara di ciò che lo attende. Indalblu infatti il ragazzo nasconde dei lati inquietanti e quella che sembrava inizialmente una favola si trasforma ben presto in un. Jack infatti ha smesso di