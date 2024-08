Kate Middleton ultime notizie Il tumulto nascosto | Soffre in silenzio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 17 agosto 2024) Come sta la Principessa del Galles? L’estate è sempre stato un periodo ricco di eventi e impegni per la Famiglia Reale, ma anche di meritato riposo, soprattutto nel mese di agosto. Ma questa estate porta con sé un’atmosfera ben diversa rispetto alle precedenti. Ae a Re Carlo è stato diagnosticato il cancro: sebbene il Re sia tornato al lavoro (viene in ogni caso costantemente monitorato dai medici), la Principessa si è presa un lungo periodo di riposo. E ilviene raccontato dai tabloid, secondo cui “starebbendo in”.in” Non sono state molte le apparizioni nel 2024 di, la Principessa del Galles.