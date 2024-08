Il vigile del fuoco-bagnino Sandro Bettini evita altro annegamento | Eppure non tutti gradiscono i nostri richiami alla prudenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 agosto 2024) Colico (Lecco) – La testa che appare e scompare tra le onde come un galleggiante di una lenza a cui ha abboccato un pesce, le braccia che battono affannosamente sulla superficie del lago, il grido di aiuto strozzato dall’acqua in bocca e nei polmoniha subito capito che quell’uomo stava annegando: era già in acqua sul pattino, ha invertito la rotta e ha cominciato a mulinare i remi lottando con tutte le sue forze contro la corrente e contro il tempo per raggiungerlo il più in fretta possibile, prima il lago di Como reclamasse un’altra vittima., 48 anni, è uno dei bagnini volontari degli Amici di Claudio, associazione fondata nel 2008 da mamma Patrizia Gobbi per impedire che altri anneghino nel lago, come purtroppo successo a suo figlio 15enne Claudio in un pomeriggio di luglio 2007.