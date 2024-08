Il titolo crolla | azionisti Usa citano Stellantis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Il gruppo automobilistico, che comprende anche la Fiat, è stato citato in giudizio con una class action da un gruppo distatunitensi, con l’accusa di aver manipolato il prezzo delle proprie azioni e nascosto dati negativi relativi al suo stato finanziario. Recentemente l’azienda aveva annunciato dei risultati economici al di sotto delle aspettative, che hanno causato un crollo nel valore delle sue azioni. Anche se in Europa cause del genere sono piuttosto rare, negli Stati Uniti è comune che glifacciano causa alle aziende dopo un calo inaspettato del prezzo delle azioni. Gliaffermano che la casa automobilistica li avrebbe "ingannati nascondendo l’aumento delle scorte e altre debolezze, prima di pubblicare risultati deludenti che hanno causato il calo del prezzo delle azioni".