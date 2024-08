Il ristorante nascosto in un vecchio opificio di Porticello il borgo marinaro che non ha ceduto al turismo di massa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 17 agosto 2024) Quando si scende dalla stazione di Santa Flavia, bastano 10 minuti a piedi per arrivare nel centro della cittadina. Anzi, nella sua periferia. Perché se Santa Flavia è unnell'area metropolitana di Palermo, Porticciolo è la sua estensione sul mare, qualche centinaio di metri di distanza dalla stazione. Inutile cercate di tracciarne i confini, però, perché non ci sono, c'è piuttosto una stradina in discesa che collega una parte con l'altra, senza soluzione di continuità. Si procede fino ad arrivare al molo, per chi ha voglia di sgambare un po' il consiglio è di seguire la strada verso Sant'Elia con la sua caletta, un fiordo strettissimo e incantevole, e poi ancora più in là, verso Capo Zafferano con il suo faro. Una passeggiata di qualche chilometro che nelle ore più calde può essere impegnativa, ma che non sarà mai troppo affollata.