Il dolce far nulla apre le porte alla creatività Il problema è che il vuoto ora fa paura costringe alla riflessione su se stessi E lo annulliamo in ogni modo con musica podcast social Eppure per gli esperti basterebbero solo dieci minuti di assenza al giorno per una vita più piena Come sanno bene i centenari

(Di sabato 17 agosto 2024) Per terminare i suoi romanzi, Ian Fleming si chiudeva in stanze d’albergo prive di qualsiasi distrazione. Quando scriveva, Maya Angelou faceva rimuovere dai muri tutti i quadri e Stephen King ha raccontato di essere riuscito a completare L’ombra dello scorpionegrazie a lunghe passeggiate solitarie nella natura. La noia è una sorta di portale per la, lo testimoniano artisti e scrittori e lo dimostra la scienza grazie a numerose ricerche.