Giornata di sport in salsa olimpica Test di specialità a tutto tondo

(Di sabato 17 agosto 2024) Unaspeciale fatta died emozioni al Parco della Comasca di Ronchi dove si è svolta una speciale edizione dal sapore apuano delle Olimpiadi. Tanti ragazzi si sono cimentati in diverse discipline sperimentando e provando in un cono davvero coinvolgente grazie sopratal lavoro dei padroni di casa dell’Asd Afaph coordinati da Daniele Carmassi. All’iniziativa hanno partecipato gli arcieri Malaspina, il settore scherma,l’ Atletica A.Fa.P.H con il tecnico Jessica Nista. La boxe Comasca, e non poteva mancare il ballo latino americano. All’evento, che ha coinvolto i centri estivi comunali del comprensorio apuano, hanno aderito l’assessore alloRoberto Acerbo, l’assessore al sociale Mangiaracina del comune di Massa.