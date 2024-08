Fine vita troppo intimo serve una no-fly zone | Luca Zaia prende posizione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Giorni di dibattito e tensioni tra Lega e Forza Italia sul tema dei diritti civili, in particolare lo Ius Scholae, la legge sulla cittadinanza su cui è arrivata l'apertura degli azzurri mentre dalle parti del Carroccio resta un secco "no". Ed è in questo contesto che, governatore del Veneto leghista, anche se sposta il focus dei diritti civili sul. Il governatore, intervistato dal Corriere della Sera, afferma: "Io dico cheuna no-flysui diritti civili, su cui auspico non ci siano scontri ideologici. Lo dico con il rispetto di tutti: se capitasse a me vorrei poter decidere, è una cosa talmente intima. Anche monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la, si augura che il 'tema non sia ostaggio di posizioni estremiste'. La Chiesa poteva anche non intervenire, ma lo ha fatto.