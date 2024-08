Empoli quarto anno consecutivo in Serie A | c' è D' Aversa al timone di questa nuova sfida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 agosto 2024) L'ultima immagine da allenatore diA di Roberto D'è stata quella di un tecnico che ha perso la testa. O meglio, che l'ha utilizzata per motivi poco nobili, per darla contro un calciatore, Thomas Henry del Verona. Era lo scorso 10 marzo, la partita Lecce-Hellas, quella sconfitta 0-1 sancì la crisi nera per i salentini, che cacciarono D'per sostituirlo con Ivan Gotti. Il tecnico peraltro era reduce da unadisastrosa, una vittoria appena in 12 partite, quindi l'esonero numericamente ci stava, in aggiunta a quel gesto, la testata seppur non premeditata. Ma D'non poteva e non può essere derubricato a una persona così, che si infiamma e carica gli avversari, il passato è comunque lì che parla a suo favore, ed è quello che l'ha sicuramente valutato. Certo, l'eredità è abbastanza pesante.