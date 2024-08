Dopo la pensione ci siamo trasferiti in Guatemala | era il nostro sogno ma si è rivelato un incubo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) La vita in. Chiunque vorrebbe che fosse tranquilla, serena, godibile. Spesso, però, nelle grandi città c’è il rischio che il solo assegno dinon basti ad affrontare le spese e mantenere un certo tenore di vita. E le soluzioni, in questi casi, sono due: continuare a lavorare oppure trasferirsi in un Paese dove la vita è meno cara. È quello che hanno pensato Robert Zimmerman e sua moglie, che sognavano di trascorrere gli anni dellalontano dagli Usa, immersi nella natura. Per questo motivo, la coppia si è trasferita prima a Phoenix e poi a Houston. Anche lì, però, non si sentivano pienamente soddisfatti: “Ero stanco della monotonia della città e pensavo che trasferirsi in, con il suo costo della vita più basso, sarebbe stata la soluzione migliore. Un paradiso naturale: era il”.