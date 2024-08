Donald Trump punta sull' economia una ricetta vincente contro Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) “Il voltafaccia a Elon Musk”. “Stop alla svolta green”. “Bugiardo e pericoloso”. Così i media progressisti hanno liquidato la conferenza stampa cheha tenuto a Ferragosto nel suo golf club di Bedminster. Né sono mancate le ironiea scelta di farsi riprendere, per tutta la durata dell'intervento, con alle spalle le confezioni di alcuni prodotti alimentari di largo consumo. Si sono così persi alcuni aspetti rilevanti presenti nel suo discorso. Non c'è da meravigliarsi: quei media hanno da tempo rinunciato ad informare i loro utenti, avendo come unico obiettivo quello di far apparireun mostro, un “pericolo per la democrazia”, euna donna modello e un candidato perfetto per la Casa Bianca.