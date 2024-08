Disagi a Madeira a Ferragosto WizzAir lascia in aeroporto 200 passeggeri per maltempo | Prossimo volo tra due settimane

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 agosto 2024) Circa 200di unWizz Air cancellato apersono bloccati da due giorni nell’di Funchal, dell’isola di. Con la prospettiva di dover rimanere altri 12 giorni tra i gate perché è alta stagione e non ci sono altri aerei liberi. È questa la spiegazione della compagnia aerea che non può soddisfare iti a terra, per lo più romani, tra i quali oltre a coppie e famiglie, anche anziani, bambini e persino pazienti oncologici. Per ora sanno che non potranno tornare a casa fino al 29 agosto, e che le attenzioni di Wizz Air si fermano a buoni pasto di 12 euro per i pasti in