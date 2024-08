Diletta Leotta doppi speciali festeggiamenti | la tenera dedica di Loris

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 17 agosto 2024), primo compleanno da mamma e primo compleanno della piccola Aria, le dediche socialnella giornata del 16 agosto ha compiuto 33 anni, mentre la sua bambina ha festeggiato il suo primo compleanno. Solo lo scorso anno la nota giornalista sportiva nel giorno del suo compleanno dava alla luce Aria. Prima del matrimonio, la giornalista e il calciatore hanno deciso di allargare la famiglia e in breve tempo l’amore è esploso portando nuovi colori e nuova luce nella loro vita.lo scorso maggio ha sposatoKarius e da quel momento si sono goduti la luna di miele e successivamente le vacanze estive in giro per il mondo. Leggi anche Perla Vatiero, la segnalazione sulla nuova frequentazione: l’indiscrezione Le dediche social «Auguri amore mio», ha scritto la conduttrice e giornalista rivolgendosi alla sua bambina che ha compiuto un anno.