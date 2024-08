Deadpool & Wolverine è il film R-rated con il più alto incasso di sempre Superato Joker

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 17 agosto 2024)è ilR-con il piùdiIl sequel targato Disneyha generato 1,086 miliardi di dollari al botteghino globale dopo 23 giorni di uscita, superandodel 2019 (1,078 miliardi di dollari) comeR-con il piùdella storia. L’avventura Marvel per salvare l’universo è arrivata nelle sale il 26 luglio (il 24 in Italia), incassando ben 211 milioni di dollari al suo debutto nazionale, classificandosi come il sesto più grande weekend di apertura di tutti i tempi. Da allora,è rimasto un’enorme attrazione con 516 milioni di dollari in Nord America e 568 milioni di dollari a livello internazionale.