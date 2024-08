Dal 30 agosto al 1 settembre torna la 24 a edizione della Mostra del libro antico e della stampa antica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)ladel, dal 30fino al 1°, organizzata dall’associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio con il supporto del Comune di Città di Castello e il patrocinioRegione.del, tutti i dettagli Da venerdì 30a domenica 1a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio,ladel, la prestigiosa esposizione e manifestazione in cui si propone di conservare opere di grande pregio diventati simbolo di cultura e ingegno oltre che manifestazioni di arte da parte di autori letterari e cartografi. A partecipare saranno 40 Espositori italiani ed esteri, in tutto in 35 stand. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 31, alle ore 9.30.