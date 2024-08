Cossiga Mannino | Uomo colto e raffinato e politico assai moderno

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 17 agosto 2024) (Adnkronos) – "Ricorre oggi il 14/mo anno dalla scomparsa di Francesco. Ricordarlo non è soltanto esercizio della cristiana 'pietas' naturale nei sentimenti degli amici (tanti), dei conoscenti (ancora di più), ma della memoria della stessa opinione pubblica per Francesco, legato nella Storia d’Italia al capitolo tragico della vicenda Moro. Legato per le responsabilità L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.