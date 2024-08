Correggio danni all' auto della cugina per eredità contesa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)(Reggio Emilia), 17 agosto 2024 - Per mesi, da settembre fino allo scorso giugno, avrebbe danneggiato l’, con la quale non ci sarebbero stati buoni rapporti a causa di una. Sotto accusa un uomo di 62 anni, mentre la vittima risulta essere una donna cinquantenne, la quale si è rivolta ai carabiniericaserma diper poter risolvere la questione. Ha denunciato una serie di danneggiamenti all’. Dopo il quarto vandalismo è stata piazzata una piccola telecamera. E proprio grazie alle immagini registrate dall’impianto, si è risaliti al presuntore dei vandalismi, ovvero il cugino, residente nel Modenese, ora denunciato per danneggiamento aggravato e continuato. In un caso l’era graffiata con due pneumatici forati.