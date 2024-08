Colpo grosso alla Rsa | i ladri fanno esplodere la cassa e poi danno fuoco all’auto usata per la fuga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Treviso, 17 agosto 2024 –ladi una casa di riposo e scappano col bottino. Poicon le tracce e si dileguano nel nulla. È successo questa notteRsa Gris di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. L'esplosione ha provocato ingenti danni al locale nel quale è ubicato lo sportello per il pagamento dei ticket. Non è ancora stato quantificato l’ammontare dei soldi rubati. Ilè stato messo a segno intorno alle 2, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Treviso. Collegato alpotrebbe essere il successivo rinvenimento in via Schiavonia Nuova di Preganziol, a circa sei chilometri dcasa di riposo, di una Mazda data alle fiamme. L’auto è quasi completamente distrutta e risultata essere stata rubata nella zona.