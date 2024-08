Cesena-Carrarese | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 agosto 2024) Gara valida per la prima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due neopromosse che si prefiggono di raggiungere la salvezza il più presto possibile.si giocherà domenica 18 agosto 2024 alle ore 20.30 presso l’Orogel Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli mancavano da sei stagioni dalla Serie B ottenuta stravincendo il girone di Lega Pro. Il nuovo tecnico Mignani cercherà di continuare il percorso fatto dal suo predecessore Toscano per mantenere la categoria. Ottimo l’esordio ufficiale della stagione battendo il Verona nel primo turno di Coppa Italia. I toscani hanno compiuto un’impresa storica tornando in B dopo 76 anni. Su questa scia di entusiasmo cercheranno di essere la rivelazione del campionato.