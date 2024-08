Cagliari-Roma | probabili formazioni orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024)17 agosto 2024 - Pronti, partenza e via! Si leva il sipario sulla nuova stagione di Serie A 2024-25.ripartono dall'Unipol Domus dal caldo della Sardegna e da una sfida che subito mette di fronte duedalle prospettive ribaltate e dalle situazioni di gruppo diametralmente opposte: da una parte i sardi a caccia fin da subito di uno sgambetto importante ai danni dei giallorossi, dall'altra i ragazzi di De Rossi di nuovo a caccia di quella Champions League, lo scorso anno scivolata dalle dita per una questione di centimetri. Il calcio di inizio del nuovo campionato per le due squadre è fissato per la giornata di domani alle ore 20:45. Ilha chiuso lo scorso anno con la gioia della salvezza in un campionato vissuto sempre in bilico sul burrone della zona retrocessione, riuscendo però sempre a restare in equilibrio sopra le ultime tre posizioni.