Bucchioni | Non ha senso paragonare il Napoli all’Inter Proprietà strutturata!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Il giornalista Enzoha sottolineato come non vi siano i presupposti perildella scorsa stagione, fresco vincitore della Serie A, con l’Inter che aprirà la stagione 2024-2025 da campione d’Italia. UNA CONVINZIONE – Dopo che ilnon ha saputo, nello scorso anno, ripetere la cavalcata che l’aveva portato a vincere lo scudetto nel 2023, l’Inter ambisce a perseguire un cammino diverso rispetto ai partenopei. Di una comparazione tra gli azzurri e i meneghini ha parlato il giornalista Enzoa Radio Sportiva, con la precisazione che le due situazioni non siano paragonabili: «l’Inter al, solo perché entrambe hanno vinto lo scudetto dopo una cavalcata, mi sembra ingeneroso verso i nerazzurri. Le differenze sono evidenti, dato che la società meneghina ha sempre dimostrato di saper prevedere le mosse da fare nella campagna acquisti.